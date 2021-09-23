/651602/بسمة-وهبة-مطالبة-الخطيب-بإقالة-موسيماني-المنافس-اللي-كسبنا-معندوش-ربع-امكانياتنا

طالبت الإعلامية بسمة وهبة محمود الخطيب بضرورة إقالة موسيماني من النادي الأهلي بعدما خسر الفريق مجموعة من البطولات المتتالية أخرها كان خسارة السوبر المصري أما طلائع الجيش، معتبرة نفسها أحد مشجعي ومحبي النادي.

دوت الخليج يرصد تعليق بسمة وهبة على خسارة النادي الأهلي

بسمة وهبة تهاجم محمود الخطيب

هاجمت بسمة وهبة محمود الخطيب، من خلال برنامجها “90 دقيقة”، فقالت: “أنا عندي كلمتين كواحدة من جمهور النادي الأهلي اللي بيحضروا الماتشات من الدرجة التالتة، يا كابتن محمود أحنا ميهمناش أنك تفتح جراج جديد في النادي أو تعمل حفلة كبيرة بمناسبة النجمة العاشرة”.

وتابعت بسمة موضحة: “"احنا اللي يهمنا هو الفريق نفسه هل معقول نخسر دوري كرة القدم ونخسر السوبر الأفريقي لكرة اليد ودوري السلة والمنافس اللي كسبنا معندوش ربع امكانياتنا ولا ربع ميزانيتنا ولا كم النجوم اللي مالية الفرق، العيب عند مين يا كابتن محمود هل معقول الأهلي العظيم يخرج من الموسم بخسائر البطولات دي”.

واختتمت وهبة حديثها قائلة "أنا بسمة وهبه المشجعة الأهلاوية بطالبك بإقالة موسيماني وتسريح اي لاعب لا يقدر روح الفانلة الحمراء!، أتمنى إن كابتن الخطيب يكون صدره متسع لكلامي لأنه من مشجعة للأهلي مش لجان إلكترونية".

خسارة الأهلي تصعق جمهوره

الجدير بالذكر أنه، صُعق جمهور النادي الأهلي، بعدما خسر فريقهم بطولة كأس السوبر أمام نادي طلائع الجيش بضربات الترجيح، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في أشواطها الأصلية والإضافية، ولم يقدّم خلالها لاعبو الأهلي المستوى المطلوب.

بسمة وهبة تشن هجوما على علاء صادق

هذا وقد شنت بسمة وهبة هجوما حادا على علاء صادق بعد شماتته في وفاة المشير طنطاوي، قائلة: "دبوس الشك لازم يشك قلب واحد مريض يدعى علاء صادق".

وتابعت: “علاء صادق مريض شهرة ويكره مصر، وهو أراجوز وخدام للمال والدولارات، علاء صادق وعناصر الإخوان بدأوا في حملة شماتة عن وفاة المشير طنطاوي، لعبة الشماتة لعبة إخوانية حقيرة معروفة، والعاجز والفاشل لازم يقعد على النواصي يشمت في أحزان الغير”.