/651603/رئيس-الاتحاد-الإماراتي-لكرة-القدم-يكشف-حقيقة-استضافة-كأس-العالم

كشف راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن موقفه من استضافة دولة الإمارات لكأس العالم للأندية نسخة 2021-222.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال النعيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس:" أن بلاده قادر على استضافة الأحداث الكبرى، في ظل امتلاكها لإمكانيات التي تؤهلها لذلك".

وأضاف:" هناك محادثات وتنسيق بين اتحاد الكرة في بلاده ومجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد اعتذار اليابان".

ومن المنظر أن يقوم الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإجراء بعض التعديلات علي مواعـيد مباريات البريمـيرليج في موسم 2022/23 نظرًا لتداخل كأس العالم بـقطر في منتصف الموسم.

حيث يبدأ كأس العالم في قطر يوم 21 نوفمبر 2022 و ينتهي في 18 ديسمبر.

وفي هذة الحالة سيتوقف البريميرليج لمدة 6 أسابيع بدايةً من 13 نوفمبر (راحة أسبوع حتى بداية كأس العالم) و يعود البريميرليج في البوكسنج داي بنهاية ديسمبر.

مواعيد البطولات

البريميرليج يبدأ 6 أغسطس 2022 ، و ينتهي 28 مايو 2023.

نهائي كأس الاتحاد سيُلعب يوم 3 يونيو 2023.

نهائي دوري الأبطال سيُلعب يوم 10 يونيو 2023.

هدافي الدوري الإنجليزي

اشتعلت المنافسة والصراع بين العديد من اللاعبين للحصول علي لقب هداف الدوري الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2021.

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع الانحاء معرفه من سيكون صاحب لقب هداف الدوري الانجليزي لكرة القدم خاصة بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو الي نادي مانشسيتر يونايتد ودخوله في قائمة المنافسه سريعا، حيث تمكن من احراز هدفين في اول لقاء له في منافسات الدوري امس امام فريق نيوكاسل يونايتد، والذي انتهي بفوز مانشيستر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد.

ويدخل قائمة المرشحين للحصول علي لقب هداف البريميرليج الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي بعد تسجيله هدفين ايضا في ثلاث مباريات لعبها ليفربول هذا الموسم.

وينافس بقوة ايضا البرتغالي برونو فرنانديز لاعب نادي مانشيتر يونايتد والذي تمكن من احراز اربعه اهداف هذا الموسم ويتصدر بها قائمة هدافي الريميرليج حتي الان.

الجدير بالذكر ان الانجليزي هاري كين استطاع من احراز لقب الجائزة برصيد 24 هدفا بعد منافسة قويه مع المصري محمد صلاح الذي انتهي رصيد اهدافه الموسم الماضي عند 22 هدفا. وجاء في المركز الثالث البرتغالي برونو فرنانديز برصيد 18 هدفا.