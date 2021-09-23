/651604/ريهام-عفيفي-كلمة-الرئيس-السيسي في-الأمم-المتحدة-تميزت-بالشفافية-والوضوح-وكشفت-عن قضايا-هامة

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أن مصر دولة كبيرة ومحورية في منطقتها الشرق أوسطية وصاحبة تجربة متميزة في معالجة كثير من القضايا والأزمات وتمتلك خبرة واسعة وممتدة في مواجهة الإرهاب وطرح وتنفيذ العديد من المبادرات غير المسبوقة مشيرة إلي أنه كعادته جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ( 76 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس واضحة وشامله لكل قضايا المنطقة والعالم .

كلمة الرئيس السيسي في الدورة ( 76 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ النائبة ريهام عفيفي الي أن مصر قدمت من خلال كلمة الرئيس رؤيتها وإسهاماتها كعضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية و للواقع الدولي الذي يمر به العالم خصوصا ما يتعلق بمسارات التعافي الاقتصادي التي تعاني منها كثير من الدول بسبب نقص اللقاحات واستئثار الدول الكبري بالنصيب الأوفر مؤكدة علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى أن مصر تنتمي للقارة الإفريقية وهي مفتاحها وبوابة العالم الغربي لها، لذلك يهتم بها، ولهذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضًا للتصدير إلى القارة الأفريقية.

كلمة الرئيس السيسي في الأمم المتحدة تميزت بالشفافية والوضوح

واوضحت عفيفي أن الشفافية والوضوح كانا العنوان الرئيسي لكلمة الرئيس السيسي للعالم حول منطقة الشرق الأوسط التي تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة مؤكدة علي انه أصبح مهددا بعوامل اضطراب متعددة يكمن جوهرها في الانقسام والتشرذم بأنواعه المختلفة سواءً كان طائفيًا أو سياسيًا أو عرقيًا مما يجعل دولًا غنية بمواردها الطبيعية وتاريخها وحضارتها العــــريقـة، كـ"العراق" الشــقيق أو بثقافتها وتنوعها الديني والعرقي، كـ"لبنان" و"سوريا" أو بمواردها وثرواتها وموقعها المتميز، کـ"ليبيا" أو بموقعها الاستراتيجي، كـ"اليمن" تعاني كل هذا الكم من التحديات الضخمة وهو ما يؤكد أنه لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد ويحول دون التدخل في الشئون العربية.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن مصر دقت كل أجراس الخطر وكشفت عن أهم القضايا التي سيؤدي عدم حلها إلي أزمات متفاقمة ستجعل العالم عاجزا عن حلها في المستقبل القريب وربما البعيد أيضا قائلة : العالم يعيد ترتيب نفسه من جديد بتحالفات غريبة ومستحيلة ويتخلى عن تحالفات عتيقة، ويصنع أزمات يحقق منها مصالح ذاتية وكما قال الرئيس العالم يحتاج إلى التعاون والتشارك واحترام القانون الدولي