«أول برنامج تفاعلي عربي»..أحمد أمين ينتهي من تصوير الموسم الرابع من «الفاميليا»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل الموسم الرابع من «الفاميليا»

تفاصيل الموسم الرابع من برنامج «الفاميليا»

يحتوي الموسم الرابع من برنامج «الفاميليا» على الكثير من المفاجآت للجمهور، أهمها ظهور عدد من النجوم، أبرزهم: أكرم حسني، ومي كساب، ضيوفا مع أحمد أمين مع فرد من أفراد أسرتهم.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع من الفاميليا تغييرات من حيث الشكل والمحتوى، حيث يناقش البرنامج بصورة مختلفة عن ما شاهدناه من قبل، موضوعات قريبة تؤثر بشكل يومي على حياتنا العائلية، ويناقش تساؤلات تعمل مجتمعة على تشكيل المجتمع الذي نعيشه، ومن المقرر عرض الحلقات الجديدة من الفاميليا مطلع شهر أكتوبر القادم.

برنامج الفاميليا لأحمد أمين

والبرنامج فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، ويعُرض على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وسناب شات، ويقدم تجربة فريدة من نوعها تحمل الكثير من الرسائل المؤثرة، واللحظات المميزة بين الآباء وأبناءهم، حيث يقضون يوما كاملا سويا في تجربة قد لا تتكرر، ليعيدا اكتشاف علاقتهم مرة أخرى، ويقدموا الدافع لكل الأسر المشاهدة للحلقات، للمشاركة وتطبيق الأفكار المطروحة في كل حلقة مع أفراد أسرتهم.

الجدير بالذكر أن نجح برنامج الفاميليا خلال 3 مواسم سابقة، أن يُقدم للأسرة دليلًا، يُمكنهم من تحسين علاقاتهم ببعضهم البعض، من خلال مُناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم والروابط التي تجمع بينهم، مُقدمًا بعض المعلومات والنصائح المعتمدة على بحث علمي، يضيف لها أمين من روحه الطابع الكوميدي المحبب للجمهور.

مؤشرات بإلغاء مسرحية «لما الرجالة تفك» لأكرم حسني وأحمد أمين

وكان قد شهدت الفترة الماضية تعاون الثنائي أحمد أمين مع الفنان أكرم حسني في عمل مسرحي جديد بعنون «لما الرجالة تفك»، وذلك بعدما استطاعا إثبات تألقهما معا من خلال مسلسل «الوصية» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لعام 2019.

وبدأت الجهة المنتجة لمسرحية «لما الرجالة تفك» في التحضيرات الفعلية للعمل من خلال التعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم أيتن عامر وريم مصطفى، ولكن توقفت التحضيرات بعد فترة قصيرة دون الإعلان عن العودة مرة أخرى الأمر الذي يدل على إحتمالية إلغاء المسرحية بشكل نهائي.