مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الجيزة »

تلقت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق، اليوم الخميس، تقرير الطب الشرعي في محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي الشهير إعلاميا بـ سفاح الجيزة، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة وصديقه وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تقرير الطب الشرعي

جاء التقرير من مصلحة الطب الشرعي، عقب الكشف الطبي على المتهم قذافي عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، وذلك بعد إيداعه مصلحة الطب النفسي للكشف على قواه العقلية.

أمراض نفسية أو عصبية

قال التقرير إن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

وصل المتهم وسط حراسة أمنية مُشددة، لبدء ثالث جلسات محاكمته في القضية، وظهر مُرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي، كما وصل والد المجني عليها فاطمة إلى قاعة المحكمة وحضور دفاع المجني عليها.

3 أحكام بالإعدام على سفاح الجيزة

عاقبت المحكمة المتهم في 3 أحكام سابقة بالإعدام، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة حُكمًا بإعدام قذافي فراج عبد العاطي بتهمة قتل شقيقة زوجته نادين، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عماد عطية حُكمًا آخر بإعدامه لاتهامه بقتل صديقه رضا.

فتاة عملت في مكتبة

أما ثالث الضحايا فكانت فتاة عملت في مكتبة يملكها المتهم الذي عُرف إعلاميا بـ سفاح الجيزة، ضمن ما استولى عليه من مُمتلكات صديقه، ووقعت علاقة بين السفاح والقتيلة، ثم تقدم للزواج من شقيقتها، وحين هددته بفضح أمره استدرجها وقام بقتلها ودفنها في إحدى غُرف منزله، وأوهم أسرتها أنها هربت خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل في مجال التمثيل والإعلانات.

الجريمة الرابعة في الإسكندرية

في حين تمثلت الجريمة الرابعة في الإسكندرية، حينما تعرّف المُتهم على سيدة جاءت للعمل معه، وأقنعها أنه وقع بحبها ويُريد الزواج منها، حتى حصل منها على 45 ألف جنيه قيمة بيع شقة قديمة، وعندما شعرت بأنه نصب عليها طالبته برد أموالها، فأخبرها بأنه لا يمتلك أموالًا واستدرجها داخل المكتبة ملكه، وما إن انفرد بها حتى باغتها بضربات أنهت حياتها قبل أن يدفنها داخل المخزن.