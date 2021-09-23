فى إطار حياة كريمة.. الأوقاف تخصص مليون جنيه سنويا لدعم معاشات قراء القرآن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن تخصيص مليون جنيه سنويًّا من الوزارة لدعم معاشات القراء الذين لا يتقاضون أى معاش من الحكومة أو القطاع العام، إكراما لهم، وإسهاما فى توفير حياة كريمة لهم فى إطار مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





كما أعلن وزير الأوقاف خلال اجتماعه، اليوم الخميس، بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب بحضور الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء وأعضاء نقابة القراء ونخبة من القراء المعتمدين فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبعض قيادات وزارة الأوقاف، عن إطلاق وزارة الأوقاف بالتعاون مع نقابة القراء برنامج "تلاوات"، بأصوات كبار القراء المعاصرين ونوابغ القراء من الشباب والنشء، ليبرز أن دولة التلاوة المصرية ما زالت وستظل عظيمة فى خدمة كتاب الله (عز وجل) كما يتضمن البرنامج إلقاء الضوء على معانى بعض التلاوات، وبيان أسباب نزولها، ومقاصدها العامة، وتتولى الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم الإشراف على هذا البرنامج. وأشار جمعة، إلى أن وزارة الأوقاف كانت قد خصصت مليون جنيه جوائز سنوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، إضافة إلى جوائز المسابقات المحلية على مدار العام والتى بلغت جوائزها خلال شهر رمضان الماضى 1442هـ أكثر من مليون جنيه، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ شروط الواقفين على خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.

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