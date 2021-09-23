التنمية المستدامة.. انطلاق الجلسة الرابعة للمنتدى الأول للعلم المفتوح

جدة - نرمين السيد - تواصلت فعاليات المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى المنطقة العربية، والذى تنظمه اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع جامعة الجلالة ومكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، بمقر جامعة الجلالة، والذى يأتى ضمن المشروع الإقليمى "دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى المنطقة العربية".





جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وانطلقت الجلسة الرابعة للمنتدى تحت عنوان "التنمية المستدامة والعلم المفتوح"، وأدار الجلسة أحمد البرقوقى أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، وعضو لجنة العلوم باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة بشرى عوض أستاذ الكيمياء بجامعة عين شمس، وجمال بو شقرة العضو المؤسس للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا ومدير البحوث وكبير أعضاء معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (افتراضيًا)، والقاضى محمد عينين مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بموريتانيا، ومنى يحيى مدير مكتب براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

واستعرضت الجلسة عددًا من الموضوعات المهمة، ذات الصلة بالعلم المفتوح، حيث تناولت العلم المفتوح واستدامته فى المنطقة العربية، فضلاً عن بعض التوصيات لتعزيز دور العلم المفتوح، وكذلك أهمية ربط المعلومات فى الاستفادة من العلم المفتوح، إضافةً إلى معلومات براءات الإختراع والعلم المفتوح.

كما انطلقت الجلسة الخامسة للمنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى المنطقة العربية تحت عنوان "نهج تنفيذ العلم المفتوح ونشره"، وأدارت الجلسة سهى محسن مدير مكتب نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة هدى سليمان دحروج عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لشؤون التنمية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورحيل قمر مدير قطاع العلوم والتقنية بمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومحمد رمضان مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (افتراضيًا)، وسامية ساتى محمد نور مستشار اليونسكو، جامعة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم (افتراضيًا)، ومحمود داوود منسق التسويق والتدريب ببنك المعرفة المصرى، ومحمد حسنى محمد مسؤول مكتب شباب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة.

ناقشت هذه الجلسة دعم العلم المفتوح باستخدام المعامل الإلكترونية التكنولوجية، فضلا عن البحث الجماعى ودور مراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى دعم العلم المفتوح، بالإضافة إلى الاستبيان الثانى للعلم المفتوح والنتائج المرتقبة والتوصيات، وكذلك مبادرة بنك المعرفة المصرى EKB ودوره فى الوصول المفتوح للبيانات، وطرق تبسيط علوم الطب الحيوى والتكنولوجيا الحيوية.

جدير بالذكر أن جلسات المنتدى شهدت على مدار اليومين تحليلًا للوضع الراهن للعلم المفتوح، وركائزه الأساسية، وتفعيله فى المنطقة العربية، إضافةً إلى وضع سياسات وإستراتيجيات تدعم العلم المفتوح فى مصر، والتحديات التى تواجه تطبيق العلم المفتوح واستخدامه عند وضع السياسات فى العالم العربى، والعلم المفتوح واستدامته فى المنطقة العربية، وكذلك توصيات لتعزيز دوره باستخدام المعامل الإلكترونية والتكنولوجية.