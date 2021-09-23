فيديو عن أسيوط.. السياحة تستكمل حملتها للترويج للمحافظات المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك استكمالا للحملة الدعائية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر الجارى على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج السياحى للمحافظات المصرية.

وتستمر هذه الحملة منذ بداية سبتمبر الجارى ولمدة 27 يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمى والذى يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

وتعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر وهى تطل على نهر النيل، ومن أشهر المعالم السياحية والأثرية بها الدير المحرق الذى مكثت به السيدة العذراء حوالى 6 أشهر، وقرية الهمامية الأثرية وجبانة الأمراء بقاو الكبير، وقناطر أسيوط ، ودير درنكة الذى يعتبر النقطة الثانية من نقاط رحلة العائلة المقدسة عندما جاءت إلى أسيوط، ومقابر مير بالقوصية، والمسجد الأموى، والوكالات الإسلامية.

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