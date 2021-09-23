فيديو.. محمد الخولى يحكى لـ أيمن عدلى رحلته الإعلامية فى كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - وتحدث محمد الخولى، مع العادلى عن نشأته، مؤكدًا أن أصوله تعود لـ محافظة المنوفية، بينما ولد هو فى حى السيدة زينب بالقاهرة، وذلك بعد أن ارتحل والده إليه. وأكد الخولى أنه تربى فى حارة صغيرة بالقرب من دار الهلال، ومن باب الصدفة كان يطلق عليها "السياسى"، فى مفارقة غريبة مع اهتمامه الشديد بالسياسة الذى ظهر مع عمله الإعلامى.

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