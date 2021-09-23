وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة بعد 3 أسابيع

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن السيطرة على الوضع الوبائي في مصر لن يأتي باللقاح، موكدة أن ذروة الموجة الرابعة متوقع ان تكون بعد 3- 4 أسابيع.

وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، أن هناك مخزون إستراتيجي قوي للأاكسجين والأدوية واللقاحات.

ولفتت الوزيرة، أنه قد بلغ إجمالي الإنتاج المحلي للقاح سينوفاك فاكسيرا 2مليون جرعة اسبوعيا ، ونخطط للوصول إلى إنتاج 80مليون جرعة خلال ديسمبر القادم.

وأوضحت ان الصحة استقبلت المادة للخام للانتاج 30مليون جرعة حتي الآن، مشيرة إلى أنه من الغد ستستقبل الصحة دفعات مليونية من لقاحات فايزر وسينوفارم ومودرنا لتكون مصر استطاعت الحصول علي كل الللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اعلنت مساء امس عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة " أسترازينيكا"، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة "فرانك هارتمان"، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.