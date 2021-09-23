وزير التنمية المحلية يوجه الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لمنظومة المخلفات البلدية

تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لمنظومة المخلفات البلدية بالمحافظات ومتابعة مشروعات دعم البنية الأساسية لها ،

و فى إطار العقد الموقع بين وزارة التنمية المحلية و وزارتى البيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات ...

تابعت وزارة التنمية المحلية افتتاح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للمحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار والمقامة على مساحة ٢٦٩٠ م٢ وبتكلفة ٣١ مليون جنية، لإستيعاب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة .

و أوضح محافظ البحيرة أن المحطة عبارة عن منشأة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد ٣٦×٧٠ م ولها بوابات للدخول والخروج بالإضافة إلى رصيف تفريغ بمساحة ١١٧٢ م٢ ومتصل بمطلع (رامب دخول) من الخرسانة ويوجد بالمحطة ٥ سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات، وتتسع المحطة لإستقبال ما يقرب من ٥٠٠ طن يومياً .

وتتكون المحطة من ٥ رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و٨ حاويات سعة ٢٤ م٣ ولودر ومغسلة ومولد كهرباء ، وهى مجهزة بميزان بسكول ورصيف إستقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة تحتوي على ( ٤ خزانات حريق سعة الواحد ١٥ م٣ بإجمالي ٦٠ م٣ وتشمل ٤ مضخات حريق بقدرة ٥٠ حصان وطلمبة جوكي قدرة ٥ حصان بسعة تدفق٢٥ جالون بالإضافة إلى طلمبه ديزل قدرة ٥٠ حصان بسعة تدفق ٥٠٠ جالون/ دقيقة وطلمبة كهرباء قدرة ٥٠ حصان بسعة تدفق ٥٠٠ جالون/ دقيقة .

كما تم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من ٣ مطابق و٥ مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياة دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة / مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع .

ووجه اللواء المحافظ الشكر لوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة للجهود الداعمة لمنظومة النظافة بالمحافظة وتدريب جميع العاملين والسائقين على المنظومة والإستخدام الأمثل والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات لتحقيق أفضل آداء للمنظومة مشيراً إلى وجود محطة تجميع وسيطة مماثلة بمركز دمنهور وتنفيذ مدفن صحى بمركز بدر بتكلفة إجمالية ١١٧ مليون جنية كما أنه جاري التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطات مماثلة بجميع المراكز والمدن ضمن الجهود الكبيرة التى تتم لدعم منظومة النظافة وفق اسلوب علمى وأحدث التقنيات .