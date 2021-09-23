رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.. تعرف على الشروط

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رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، الكثير من طلاب الثانوية العامة يبحثون على محرك البحث عن إمكانية الحصول على الرابط الذى أتاحته وزارة التعليم.

دوت الخليج

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت منذ أيام أن التسجيل مفتوح الآن لطلاب المرحلة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى هو 205 درجة.

يمكن للطلاب الذى حصلوا على درجات المرحلة الثالثة من أن يدخلوا إلى الموقع الرسمي أو يمكن كتابة رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وسيظهر للطالب كافة التفاصيل.

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.. متاح الآن

وتسهيلًا على الطلاب يتيح موقع دوت الخليج فى التقرير التالى الرابط الذى من خلاله يمكن التسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة، فقط يرجى الضغط على الرابط التالي:https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1.

عند الدخول إلى الرابط الذى ذكرناه بالأعلى سيكون هناك عدد من الخطوات التى يلزم اتباعها، وأولها ما يتعلق باختيار مصدر الشهادة التى حصل عليها الطالب أولًا.

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.. تعرف على قواعد تقليل الرغبات

كما أنه سيتاح على رابط التسجيل أيضًا أيقونات متعددة وضروري على الطالب اتباعها مثل رقم الجلوس والرغبات، وأيضًا البيانات الأساسية وتسجيل الرغبات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي قد أعلنت فى وقت لاحق فتح باب التحويل أو ما يعرف بتقليل الاغتراب وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أن تقليل الاغتراب يتضمن طلاب المرحلة الثالثة بالنسبة لتنسيق الجامعات وطلاب المرحلتين الأولى والثانية اللذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب.

ومن القواعد اللازم اتباعها لتقليل الاغتراب هو التحويل من خلال المناظر والذى يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والالتزام أيضًا بقواعد التوزيع الجغرافي.

ومن ضمن شروط تقليل الاغتراب، استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

اقرأ أيضًا: تفاصيل شكاوى نتيجة تقليل الاغتراب بشأن تنسيق الثانوية العامة 2021 كما أنه يمكن للطالب الذى يتم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد التقدم للموقع الإلكتروني لعمل تحويل إلكتروني.

لابد أن يكون الطالب الراغب فى التحويل أن يكون مستوفيًا كافة الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للمعهد الذى يسعى التحويل إليه.