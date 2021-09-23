/651608/خدرها-في-العصير-تفاصيل-القبض-على-شاب-اغتصب-خطيبته-بحلوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم من القبض على شاب اغتصب خطيبته بعد تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير في منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس اغتصاب فتاة على يد خطيبها في حلوان

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة حلوان المقدم أحمد فرج، بلاغا من والد فتاة تدعي "ن"، 18 سنة، مقيمة بدائرة القسم مفاده اكتشافه حمل ابنته وبسؤالها أخبرته أن خطيبها "ع.م"، 25 سنة، اعتدي عليها جنسيا.

القبض على المتهم

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم الذى اعترف أمام رجال المباحث، بوضع أقراص مخدرة لخطيبته داخل عصير وتخديرها، خلال قيامها بزيارته في وجود والدته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتم احالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجح رجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، في القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 25 فرش حشيش، قبل ترويج المضبوطات بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

تم إخطار العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، الذي كلف ضباط المباحث بسرعة ضبطه، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على تاجر الحشيش

كما تم رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 25 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.