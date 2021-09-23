/651609/أحمد-حجازي-يهنيء-الشعب-السعودي-باليوم-الوطني-صور

نشر احمد حجازي لاعب نادي إتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني لكرة القدم عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر من أجل تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حجازي عبر صفحتة أهنئ الشعب السعودي وقيادتة بمناسبة اليوم الوطني السعودي , كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة.

ويحتفل اليوم الشعب السعودي باليوم الوطني حيث تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

ومن جانبة يقدم الدولي المصري احمد حجازي مستويات رائعة مع فريق الإتحاد السعودي منذ انضمامه لصفوفه قبل موسمين قادماً من الدوري الإنجليزي حيث كان يلعب رفقة فريق وست بروميتش ألبيون.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تواجد أحمد حجازي ضمن قائمة اللاعبين المحترفين إستعداداً لمواجهة المنتخب الليبي في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020.

وجاءت قائمة محترفين المنتخب كالأتي:

محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

فترة البدري مع المنتخب

ولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين

على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.