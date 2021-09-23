/651612/مدرب-الزمالك-السابق-بيتسو-موسيماني-من-أفضل-3-مدربين-في-أفريقيا-ويجب-أن-يلقى-الدعم-من-إدارة-الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتواجد رضا شحاتة بدلاً من سامي قمصان بالجهاز الفني

تسعى إدارة الأهلي التغيير في الإدارة الفنية بالفريق، وذلك بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وعلم موقع دوت الخليج، أن لجنة التخطيط بالأهلي أوصت برحيل سامي قمصان عن الفريق وأستقدام رضا شحاتة في منصف المدرب العام في الأهلي.

وترغب لجنة التخطيط في الأهلي بمعالجة القصور المتواجدة في الإدارة الفنية، خاصة بعد رحيل كيفين جونسون مساعد بيتسو موسيماني في الموسم الماضي.

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي

ويرتبط رضا شحاتة بعقد مع فريق الجونة حاليا، ومن المؤكد ستتم الموافقة بالإنضمام لجهاز بيتسو موسيماني والاستفادة من خبرات المدرب الجنوب أفريقي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .