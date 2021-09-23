«عُدتُ إليكم لتُعانق نبضات قلبي قلوبكم»..رسالة ماجدة الرومي للجمهور بعد أزمتها الصحية

/651614/عدت-إليكم-لتعانق-نبضات-قلبي-قلوبكمرسالة-ماجدة-الرومي-للجمهور-بعد-أزمتها-الصحية

حرصت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعدما تعرضت لحالة إغماء مفاجأة أثناء غنائها على مسرح حفل مهرجان جرش للثقافة والفنون مساء أمس الأربعاء.

دوت الخليج يرصد رسالة ماجدة الرومي لجمهورها بعد أزمتها الصحية

رسالة مؤثرة من ماجدة الرومي للجمهور

وجهت ماجدة الرومي رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية الأخيرة على مسرح مهرجان جرش، فنشرت صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “وهكذا عُدت إليكم، لتُعانق نبضات قلبي قلوبكم.. حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتتي، معكم يحلو مشواري، محبتي لكم طول العمر.. وشكري لأمنياتكم.. دمتم بخير وصحة وسلامة”.

سقوط ماجدة الرومي على مسرح مهرجان جرش

الجدير بالذكر أنه سقطت ماجدة الرومي على خشبة المسرح أنثاء تأديتها إحدى أغنياتها بتألق تام وذلك وسط حالة ذهول الجمهور الذي تجاوز الآلاف في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، اذ اختل توازنها نتيجية انخفاض ضغط الدم الأمر الذي انتفض له قلوب الجمهور لدقائق.

وكشفت مذيعة الحفل أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

أول تعليق لماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء

وحرصت الرومي على توجيه رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لطمأنتهم عليها عقب تعرضها للإغماء خلال حفل جرش، اذ نشرت مجموعة صور من داخل الحفل وعلقت عليها :"شكرا جرش شكرا الأردن على كل هالمحبّة".

معلومات حول مهرجان جرش

مهرجان جرش يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، وتأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.