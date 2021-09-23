ميتشو: رفضت تدريب الأهلي قبل قيادتي للزمالك.. وقرار الرفض هو الأكثر ندماً في حياتي

/651615/ميتشو-رفضت-تدريب-الأهلي-قبل-قيادتي-للزمالك-وقرار-الرفض-هو-الأكثر-ندما-في-حياتي

أكد ميلونين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن هناك ترصد من جانب إدارة الأهلي والجماهير ببيتسو موسيماني بسبب خسارة كأس السوبر المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" يجب أن يتفهم محمود الخطيب، رئيس الأهلي ما يحدث خلال الفترة الأخيرة للفريق، ولا يلتفت للانتقادات التي يتم توجيهها لبيتسو موسيماني، ومعروف دائما عن النادي الأهلي أن الإدارة لديها استقرار دائم ويعود أقوى بعد خسارة أي بطولة".

وواصل" بالطبع، حدثت اتصالات مع مسئولي الأهلي من أجل قيادة الفريق، قبل تدريبي لنادي الزمالك، لكنني رفضت وندمت على عدم الموافقة على هذا الأمر، وكنت أتمنى قيادة الأهلي، ودائما أختار في التدريب الأندية المصنفة والكبيرة، ولكنني سعيد بتدريبي داخل مصر".

وزاد" فرصة تدريب الأهلي كنت أتمنى أن تتم، وأتمنى النجاح والتوفيق للأهلي والزمالك من صميم قلبي، وأدعم دائما الأندية المصري، وشعرت بالندم لعدم تدريب الأهلي".

واختتم" كانت هناك موافقة شفهية على تدريب النادي الأهلي، ولكن لم تكتمل المفاوضات بين الجانبين، والعوامل المحيطة ساهمت في عدم إتمام الصفقة وتدريب الأهلي، ولكن لم تتم الأمور على ما يرام".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

ميلونين ميتشو نادم على عدم الموافقة على تدريب الأهلي

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".