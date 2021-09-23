أحمد مجاهد يجتمع بكيروش اليوم.. تفاصيل

عقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الاول ، حيث ناقش معه تصوراته واحتياجاته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام البدري عن صفوف الفراعنة بالإضافة للجهاز الفني والإداري بالكامل، الأمر الذي أثار التساؤل عبر منصات التواصل الإجتماعي حول تعرض البدري للظلم وعدم منحه الوقت الكافي للحكم عليه.

ويرصد دوت الخليج أرقام المنتخب مع حسام البدري ، الأمر الذي قد يكشف الأمر عن التساؤل المثار خلال الدقائق القليلة وهو تعرض مدرب الفراعنة للظلم. لعب 8 مباريات فوز 5 تعادل 3 خسارة 0 سجل لاعبى المنتخب 12 استقبل شباك الفراعنة 3

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.