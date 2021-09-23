بيراميدز يضم محمود صابر نهائياً من النجوم

/651618/بيراميدز-يضم-محمود-صابر-نهائيا-من-النجوم

أنهى نادي بيراميدز الاتفاق على الأمور المالية مع نظيره نادي النجوم خلال الساعات الماضية، بشأن ضم محمود صابر لاعب الوسط بصورة نهائية بعد انتهاء الموسم الذي قضاه اللاعب معارا في صفوف بيراميدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر نادي بيراميدز تحويل عقد محمود صابر من إعارة إلى شراء نهائي بالاتفاق مع نادي النجوم، حيث وقع اللاعب الشاب عقدا مدته ٥ سنوات قادمة مع بيراميدز في ظل المستوى الرائع الذي قدمه خلال الموسم الماضي مع الفريق.

ومحمود صابر هو لاعب منتخب الشباب المصري ويبلغ من العمر ٢٠ عاما فقط، ورغم مشاركته في ٨ مباريات بالدوري بقميص بيراميدز إلا أنه سجل خلالها هدفين وصنع ٥ أهداف أخرى كما شارك في مباراة بكأس الكونفدرالية، ويعتبر من أهم العناصر التي تمثل مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق التي تستعد لمباراة سموحة، بدور الـ 16 لكأس مصر.

ويتسلح بيراميدز بالصفقات الجديدة، وذلك من أجل البداية القوية للموسم، ومحاولة الفوز ببطولة كأس مصر للموسم الماضي.

يأتي على قائمة بيراميدز اللاعب فخر الدين بن يوسف، القادم من النادي الإسماعيلي بعد نهاية الموسم الماضي، وسعود رمضان صبحي وعبد الله السعيد لقائمة الفريق من جديد.

وفيما يلي قائمة الفريق المكونة من 22 لاعبا لمباراة سموحة:-

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: ناصر منسي - فخر الدين بن يوسف - محمد الجباس - محمود وادي

وتطير بعثة الفريق للسويس ظهر الخميس من أجل الاستعداد لمباراة سموحة يوم الجمعة.

أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ترفض القرارات الموقعة على قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قاسية على شيكابالا ويجب دراسة الأمر من جديد، وأن هذه العقوبة كبيرة للغاية".

وتابع" من الممكن أن نلجأ للفيفا والمحكمة الرياضية، لحفظ حقوق نادي الزمالك في هذه العقوبة، لأن ما حدث أعلى من توقعاتنا وكنا نريد إزالتها، وذلك بعد شهادة رئيس الاتحاد أحمد مجاهد".