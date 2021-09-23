«كل الحب لكم من مصر»..مي عمر تحتفل باليوم الوطني للسعودية مع شعبها

/651619/كل-الحب-لكم-من-مصرمي-عمر-تحتفل-باليوم-الوطني-للسعودية-مع-شعبها

حرصت الفنانة مي عمرو على توجيه رسالة تهنئة للشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام احتفالاً بتأسيس المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد احتفال مي عمرو باليوم الوطني السعودي

كتبت مي عمرو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مهنأة الشعب السعودي بحلول اليوم الوطني بالسعودية، فقالت: “‏كل عام و الشعب السعودي بألف خير ,كل عام والمملكة وقيادتها وشعبها بخير وعز وأمن وأمان حفظكم الله و حفظ المملكه السعوديه و دام عليكم الأمن والأمان و الازدهار كل الحب لكم من مصر”.

رسالة نسرين طافش للسعودين في اليوم الوطني السعودي

وحرصت الفنانة نسرين طافش على تهنئاة الشعب السعودي بهذا المناسبة، فنشرت صورة لها بالعبائة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “كل عام و المملكة العربية السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي”.

الجدير بالذكر أنه يحل اليوم احتفال خاص بالشعب السعودي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام احتفالاً بتأسيس المملكة اذ تتذكر فيه السعودية تاريخ النضال ومعاني الانتماء للوطن الذي يجمع أبناء المملكة.

مي عمر تحتفل بميلاد محمد سامي

هذا وقد احتفلت مي عمر مؤخرا بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، اذ نشرت صورة رومانسية تجمعها بمحمد سامي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها مغازلة: “عيد ميلاد سعيد يا راجلي، أنت الدليل على وجود الرجال المثالين.. أحبك".

مي عمرو ومحمد سامي يجتمعان في مسلسل نسل الأغراب

وكان قد اجتمع الثنائي مي عمرو ومحمد سامي من خلال مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي،وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

كما تألق الثنائي قبلها في مسلسل “لؤلؤ” التي تدور أحداثة في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية.