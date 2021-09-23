تعرف علي قرعة مباريات الدور الرابع من كأس الرباطة الإنجليزية

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قام الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم صباح اليوم بإجراء قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “دور الـ16” بعد انتهاء منافسات الدور الثالث لموسم 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له الفرعون المصري محمد صلاح , نادي بريستون نورث إند الذي يلعب في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي.

بينما يواجة نادي تشيلسي نظيرة ساوثهامبتون، ويلتقي مانشستر سيتي بنادي وست هام يونايتد.

الجدير بالذكر أن مواجهات الدور الثالث من البطولة شهد مفاجأة كبيرة بعدما أقصى وست هام يونايتد نظيره مانشستر يونايتد بعد فوزه بنتيجة بهدف دون رد بينما ودع العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منافسات البطولة من دور الـ32 مثل إيفرتون وأستون فيلا وولفرهامبتون.

نتائج القرعة

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 16 كالتالي:

تشيلسي × ساوثهامبتون

بريستون نورث إند × ليفربول

آرسنال × ليدز يونايتد

ستوك سيتي × برينتفورد

وست هام × مانشستر سيتي

ليستر سيتي × بريايتون

بيرنلي × توتنهام

كوينز بارك رينجرز × سندرلاند.

موعد مباراة ليفربول

يستعد فريق ليفربول لمباراته الممبلة أمام فريق برينتفورد، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعي فريق ليفربول في مواصل نغمة الإنتصارات، وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب فريق الريدز في حصد بطولة الدورري هذا الموسم في ظل غياب اللقب عن النادي منذ سنوات.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب" لم أتدخل في مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ولا أعرف ما هي آخر التطورات التي تخص الصفقة، ولا أستطيع أن أؤكد على معلومة مؤكدة".

وتابع" أريد فقط أن يكون محمد صلاح جاهز دائما خلال مباريات هذا الموسم وأن يكون حاسما كما بدأ الموسم الكروي الحالي وساهم في تسجيل العديد من الأهداف".

وكان يورجن كلوب تحدث قبل شهر من الأن بأنه يتحدث شخصيا في أمور تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول وأن الأمور أوشكت على الانتهاء.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا" ربما تحدث أي أحاديث مستقبلية بدون تواجدي مع النادي أما عن الأمور التي تخص باقي الفريق فأنا أعرف عنها كل شئ".