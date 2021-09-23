الأنبا مرقس يجتمع بكهنة شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر، بتكليف من البابا تواضروس، بعد وفاة أسقفها الأنبا بطرس، القداس الإلهى، اليوم، بكنيسة السيدة العذراء (مطرانية شبين القناطر).





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