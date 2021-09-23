القباج: المدارس المجتمعية تقدم فرصا تعليمية بجودة عالية للأطفال المتسربين

جدة - نرمين السيد - وحرصت وزيرة التضامن على تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها والأطفال الملتحقين بها، كما اطلعت على أساليب الدراسة المتبعة للأطفال فى تلك المدارس، مبدية سعادتها بمستوى المدارس المجتمعية فى المحافظة والجهود التى تبذل للأبناء.

والتقت القباج مجلس الآباء فى إحدى المدارس واللجنة المجتمعية، واستمعت لآرائهم فى نظام التعليم بالمدارس المجتمعية، حيث أن هذه المدارس وجدت مكانا للأبناء الذين تسربوا من التعليم ليجدوا فرصة للحاق بركب التعليم، مشيدين بتلك التجربة واعتبروها لا تقل عن التعليم العادى، مشيدين بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعى للمدرسة وحرصها على الالتقاء بهم والاستماع لهم.

وتابعت وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم عرضا فنيا قدمته فتيات المدرسة المجتمعية ترحيبا بالزيارة.

ووجهت القباج التحية للقيادة السياسية الواعية التى لها نظرة تنموية، مشيرة إلى أن تكافؤ الفرص التعليمية يساهم فى اتاحة التعليم للجميع، خاصة أن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار فى البشر وبناء الانسان، وتشجع كذلك على الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدنى.

وأضافت أن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعى فى الاماكن النائية وتسعى لاتاحة التعليم للمتسربين من التعليم خاصة الفتيات، خاصة أن الوزارة لا تتعامل فى مدارس التعليم المجتمعى مع الطفل فقط بل مع الاسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الاولى بالرعاية على كافة الخدمات، مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير شريك عزيز لوزارة التضامن الاجتماعى، مشيدة بمستوى مدارس التعليم المجتمعى، وذلك فى إطار من الشراكة بين الوزارة والمؤسسة بقيمة 90 مليون جنيه لادراج 34 ألف طفل بمدارس التعليم المجتمعى.

وأضافت وزيرة التضامن أنه لا يجوز ونحن ننشد الحياة الكريمة أن نترك أطفال يتسربون من التعليم، لذلك يتيح التعليم المجتمعى فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسربوا منه، كما أنه يعد أحد صيغ التعليم النظامى المرن الذى يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم فى سن الإلزام المدرسى خاصة الفتيات بالذهاب إلى المدرسة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الفيوم بجهود مؤسسة مصر الخير فى دعم التعليم المجتمعى، من خلال 1.112 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 82 مدرسة بنطاق محافظة الفيوم، لما لهذه المدارس من أهمية فى حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال خاصة الفتيات، بالقرب من محل إقامتهن، خاصة أن الفتيات بمدارس التعليم المجتمعى بمحافظة الفيوم يمثلن 61%.

وأضاف، أن هذه المدارس تقدم فرصا تعليمية ذات جودة عالية للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسربوا منه فى المرحلة العمرية من 6 إلى 14 عاما بالمناطق المحرومة، مطالبا بضرورة الربط بين مدارس التعليم المجتمعى والتعليم الحكومى خاصة بالمناطق النائية، لتوفير الأماكن اللازمة للأطفال الملتحقين بالتعليم المجتمعى، بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية، ودراسة مدى إمكانية فتح فصول بمدارس التعليم المجتمعى لتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة المسائية.

ومن جانبه، وجه الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على دعمها اللامحدود لكافة مجالات وقطاعات التنمية بمؤسسة مصر الخير، وبصفة خاصة قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الدعم الذى تقدمه وزارة التضامن ساهم بشكل كبير فى نجاح المشروع والتوسع فيه، فضلا عن أن هذا الدعم كان له مردود إيجابى فى نفوس الطلاب والطالبات، وشجعهم على الالتحاق بتلك المدارس والاستمرار فيها.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تدخلت للاسهام فى حل مشكلة التسرب من التعليم، حيث بدأت بفتح 82 مدرسة عام 2010 ووصل عدد مدارس التعليم المجتمعى عام 2021 لنحو 1012 مدرسة، موزعين فى 11 محافظة، تضم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة 60 % منهم من الفتيات، بواقع 61 مدرسة بمحافظة أسوان تضم 1640 طالبا وطالبة، و75 مدرسة فى محافظة الأقصر تضم 2.125 طالبا وطالبة، و99 مدرسة فى محافظة قنا تضم 2.809 طلاب، و177 مدرسة فى محافظة سوهاج تضم 5.231 طالبا وطالبة، و187 مدرسة فى محافظة أسيوط تضم 6147 طالبا وطالبة، و91 مدرسة فى محافظة المنيا تضم 2.673 طالبا وطالبة، و87 مدرسة فى محافظة بنى سويف تضم 2.583 طالبا وطالبة، و82 مدرسة فى محافظة الفيوم تضم نحو 2498 طالبا وطالبة، و54 مدرسة فى محافظة كفر الشيخ تضم 2015 طالبا وطالبة، ومدرسة فى محافظة الغربية تضم 35 طالبا وطالبة، و98 مدرسة فى مطروح تضم 3.956 طالبا وطالبة.