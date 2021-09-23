جامع: معرض المنتجات المصرية بالأردن فرصة لزيادة الصادرات بالأسواق الإقليمية

جدة - نرمين السيد - ويقام المعرض بالعاصمة عمان خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 36 شركة مصرية فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية والأثاث المنزلى بالإضافة إلى عدد من منتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر الافتتاح شريف كامل سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى ومحمد المغربى المستشار تجارى بادارة المشرق العربى بجهاز التمثيل التجارى ومنى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى بعمان.

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن والارتقاء بها لمستويات متميزة وبصفة خاصة فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لإنشاء مشروعات تعاون ملموسة تسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى بالبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضحت جامع أن معرض المنتجات المصرية بالأردن يمثل أحد المعارض الناجحة التى تكتسب مكانة خاصة لدى المنتجين المصريين لا سيما وأنه يقام بدولة الأردن الشقيقة، مشيرة إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر التعاون بين مصر والأردن والتوجه نحو دعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص ورفع معدلات التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى بين مصر والأردن.

وأضافت الوزيرة أن المعرض يلقى قبولا من جانب الشركات المصرية الراغبة فى الانفتاح على السوق الأردنى باعتباره سوقا واعدا ونافذة قوية على الأسواق المجاورة التى تتضمن السوق العراقى والفلسطينى والسورى كما يعد المعرض فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الأردنية وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الجانبين، مشيرة إلى أن المعرض يحظى بإقبال كبير من المستهلك الأردنى خاصة لما تتمتع به المنتجات من سمعة طيبة ورواج كبير بالسوق الاردنى.

وتوجهت جامع بالشكر للشركات المصرية الجادة والحريصة على المشاركة فى هذا المعرض الهام لتسليط الضوء على أخر ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تقدم فى مختلف القطاعات، وكذا للسلطات الأردنية التى ساهمت فى تقديم الدعم اللازم لإقامة المعرض.

ومن جانبها أكدت المهندسة مها العلى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأردنية فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأردن لمستويات متميزة تصب فى مصلحة شعبى البلدين والاقتصادين المصرى والاردنى على حد سواء.

وأشادت العلى، بالتنظيم المتميز للمعرض وجودة المنتجات المصرية المعروضة والتى تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق الاردنى، كما أشادت بالاجراءات الاحترازية المكثفة لتأمين كل من العارضين والزائرين بمستوى طبى وقائى متميز.

هذا وزارت الوزيرتان مركزى تصميم الملابس التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن استكشاف فرص التعاون بين المؤسسة وجهاز المشروعات الصغيرة فى مصر.

وبدورها قالت مى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض يعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية والاردنية ويحظى بثقل اقتصادى متميز على صعيد المنطقة العربية والدولية، مشيرة إلى أن المعرض يمثل نافذة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والأردن خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ويقام على مساحة 3.500 متر ويضم منتجات 36 شركة موزعة على 16 جناح متنوع.