غدا.. الأوقاف توزع 14 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بـ4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأوقاف - فى بيان اليوم - أنه فى إطار الدور المجتمعى للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف تقرر توزيع 14 طنا من لحوم المشروع على محافظات: (البحيرة - سوهاج - قنا - مطروح) بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (البحيرة - سوهاج - قنا) و2 طن لمحافظة مطروح، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن بلغ 906 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الإسكندرية - بنى سويف - الفيوم - الشرقية - الغربية - المنيا - البحيرة - الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا -الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان - شمال سيناء - الأقصر - جنوب سيناء - السويس - بورسعيد- البحر الأحمر - الوادى الجديد - مطروح).

وأكدت الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع فى خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذى يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة والذى تقوم به إلى جنب الدور الدعوى، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

كما أكدت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى وعدم التزاحم عند عملية التوزيع حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس "كورونا".