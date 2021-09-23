جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق الحى السابع بالكامل، والمنطقة الثامنة بمدينة نصر، وذلك اعتبارا من الساعة الـ10 مساء، غدا الجمعة، وحتى الساعة الـ4 من صباح السبت.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرا لأعمال المشروع القومى المونوريل، الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين تقطاع شارع أبوالعتاهية بميدان إنبى والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.