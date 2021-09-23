الأرصاد تحذر.. من شبورة كثيفة غدا واضطراب حركة الملاحة ونشاط للرياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .
وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسافرين على الطرق من القيادة بسرعات زائدة، وعدم اتباع تعليمات المرور.
كما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط سرعة الرياح 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر .
كما تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
ويشهد اليوم الخميس، حيث يشهد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .
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