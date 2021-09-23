تخفيض 50%.. تفاصيل افتتاح معرض العودة للمدارس في شمال سيناء (صور)

المعروضات تباع بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل و الادوات المعروضة تكفي قرابة 4000 تلميذا يضم المعرض الكراسات والكشاكيل و كافة مستلزمـات الطالب المدرسية و الأحذية والزى المدرسي



افتتح محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء معرض العودة للمدارس بقربة الخربة التابعة لمركز بئر العبد شمال (غرب ) سيناء اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، ، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقال إن معرض العودة للمدارس يهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والعام الدراسي الجديد ، بأسعار تقل عن السوق الخارجي للتخفيف عن أولياء الأمور ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وشدد رئيس مجلس مدينة بئر العبد علي ضرورة مراعاة المواطنين من محدودي الدخل والأسر لتوفير احتياجاتهم من خلال المعرض وبأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل ، لافتا إلى أن الادوات المعروضة تكفي قرابة 4000 تلميذ.

وأشار نائب رئيس مدينة بئر العبد ، إلى أن المعرض يوفر جميع مستلزمات المدارس، ويسعى إلى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وأسر التلاميذ ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار؛ حيث يتم البيع بأسعار الجملة.

وأضاف سالم أن المعرض يضم الكراسات والكشاكيل ومستلزمـات الطالب المدرسية من شنط وأقلام ومساطر وأدوات مكتبية وهندسية عــلاوة على الأحذية والزى المدرسي بأسعار تناسب جميع الأسر، مع وجود فروق في الأسعار عن السوق المحلية والأسواق الخارجية.