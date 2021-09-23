زايد: توفير 850 مركزا بالجمهورية للقاحات كورونا.. و3.4 مليون مواطن على وشك تطعيمهم

/651623/زايد-توفير-850-مركزا-بالجمهورية-للقاحات-كورونا-و34-مليون-مواطن-على-وشك-تطعيمهم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللقاحات الخاصة بكورونا متوفرة فى 850 مركزا بالجمهورية، وأن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تطعيم 3.4 مليون مواطن بالجهاز الإدارى للدولة و1.6 مليون من العاملين فى التربية والتعليم.

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وأضافت زايد خلال المؤتمر الصحفي لعرض أخر مستجدادت ازمة كورونا، أنه خلال 5 أسابيع سيتم تشغيل الخط الثانى لتصنيع لقاحات كورونا بالعجوزة، مشيرة إلى أنه سيتم مد الأشقاء الأفارقة باللقاحات بعد تشغيل المصنع الخاص بفاكسير الذى يقوم بتصنيع مليار جرعة.وأنه سينتج خلال الفترة المقبلة مليون جرعة يوميا.

زايد: توفير 850 مركزا بالجمهورية للقاحات كورونا

وأشارت الي استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من انتاج شركة " أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

يذكر أن شحنات اللقاح تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.