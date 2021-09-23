ميتشو: فشلت في تدريب الزمالك بسبب عدم وجود الروح والحماس بين اللاعبين عكس ما يحدث حالياً

/651620/ميتشو-فشلت-في-تدريب-الزمالك-بسبب-عدم-وجود-الروح-والحماس-بين-اللاعبين-عكس-ما-يحدث-حاليا

كشف ميلوتين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" سعدت للغاية بتواجدي في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وكانت من المحطات الهامة في مسيرتي التدريبية، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، ولكنني أحترمك الجميع في النادي ومازالت علاقتي جيدة بهم".

وواصل" تواصلت مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي وقدت له التهنئة على الفوز ببطولة الدوري المصري، فهو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا في البطولة ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية".

وتابع" خلال التفرة التي كنت أدرب فيها الزمالك، لم يكن الحماس متواجد داخل الفريق وواجهت مشاكل عديدة، أدت لعدم نجاح التجربة، وكان هناك تقصير من الإدارة وكانت صعبة للغاية، مقارنة بالفترة الحالية مع باتريس كارتيرون".

وزاد" لسوء الحظ رحلت عن نادي الزمالك، ولكنني سعيد بالنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، وآخرها بطولة الدوري، فهذا الأمر أسعدني كثيرا".

وأردف" لم تكن هناك أي مشاكل أو أزمات مع الإدارة، والفريق الفني كان يبذل مجهودا كبيرا من أجل النجاح، وطريقة اتخاذ القرارات كنت المسئول الأول دائما".

واختتم" عند رحيلي عن نادي الزمالك كان الرحيل بطريقة جدية ومحترفة بين الطرفين، وهذا ما يهم ولم تحدث أي مشاكل مع الإدارة وأتمنى لهم التوفيق دائما".

ميتشو: رفضت تدريب الأهلي قبل قيادتي للزمالك.. وقرار الرفض هو الأكثر ندماً في حياتي

أكد ميلونين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن هناك ترصد من جانب إدارة الأهلي والجماهير ببيتسو موسيماني بسبب خسارة كأس السوبر المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" يجب أن يتفهم محمود الخطيب، رئيس الأهلي ما يحدث خلال الفترة الأخيرة للفريق، ولا يلتفت للانتقادات التي يتم توجيهها لبيتسو موسيماني، ومعروف دائما عن النادي الأهلي أن الإدارة لديها استقرار دائم ويعود أقوى بعد خسارة أي بطولة".

ميلوتين ميتوش مدرب الزمالك السابق

وواصل" بالطبع، حدثت اتصالات مع مسئولي الأهلي من أجل قيادة الفريق، قبل تدريبي لنادي الزمالك، لكنني رفضت وندمت على عدم الموافقة على هذا الأمر، وكنت أتمنى قيادة الأهلي، ودائما أختار في التدريب الأندية المصنفة والكبيرة، ولكنني سعيد بتدريبي داخل مصر".

وزاد" فرصة تدريب الأهلي كنت أتمنى أن تتم، وأتمنى النجاح والتوفيق للأهلي والزمالك من صميم قلبي، وأدعم دائما الأندية المصري، وشعرت بالندم لعدم تدريب الأهلي".

واختتم" كانت هناك موافقة شفهية على تدريب النادي الأهلي، ولكن لم تكتمل المفاوضات بين الجانبين، والعوامل المحيطة ساهمت في عدم إتمام الصفقة وتدريب الأهلي، ولكن لم تتم الأمور على ما يرام".