بسبب مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»..منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmys العالمية

/651627/بسبب-مسلسل-في-كل-أسبوع-يوم-جمعةمنة-شلبي-تحصد-ترشيح-لجائزة-الـEmmys-العالمية

كشف المخرج عمرو سلامة بحصود الفنانة المتألقة منة شلبي الترشيح لجائزة مهرجان الـ Emmy العالمية والتي التي أقيمت منذ فجر يوم الإثنين الماضي في لوس أنجلوس، وذلك عن دورها المسلسل الإلكتروني «في كل أسبوع يوم جمعة».

دوت الخليج يرصد حصود منة شلبي جائز الإيميز العالمية

منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmy 2021

نشر عمرو سلامة البوستر الرسمي لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مرفق عليه صورة للنجمة منة شلبي، وعلق عليها قائلا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة”.

صناع عمل مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة

وتابع عمرو سلامة كاشفا عن صناع العمل، فقال: “المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، المسلسل إخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل ل شاهد VIP”.

جائزة إيمي العالمية

وإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، حيث من المقرر أن تقام حفل جوائز “Primetime Emmy” السنوية الـ73 هذا العام بعد أن كان حفل العام الماضي افتراضيًا بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة وسط وباء كورونا.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ«العفريتة»

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان «العفريتة»، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

منة شلبي تتألق بمسلسل ليه لأ

ولاقت الفنانة منة شلبي تفاعلا جماهيرا واسعا من خلال مسلسلها ليه لأ التي تناول قضية كفالة الأطفال، من خلال سيدة قررت كفالة طفل، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل، وهو من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.