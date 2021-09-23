/651628/فاطمة-عمر-بطلة-رفع-الأثقال-الباراليمبي-عن-تكريم-الرئيس-السيسي-للأبطال-أكبر-تكريم-بيحصلنا

أكدت فاطمة عمر، بطلة رفع الأثقال الباراليمبي، أن تكريم الرئيس السيسي للأبطال البارالمبين، ننتظر دائما هذا التكريم الذي يأتي لتقديم الدعم الكبير لنا بعد النجاحات التي حققناها في البطولة الماضية.

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وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" دائما نسعى لتحقيق النجاحات، والجيل القديم كان يحظى بالتكريم من رئيس الجمهورية، فكان ذلك أكبر حافز لنا من أجل الوصول لهذه المكانة، وأشكر الرئيس السيسي على هذا التكريم، وأتمنى أن تكون هناك تكريما آخرى خلال الفترات القادمة".

وتابعت" مشوار البارالمبياد كان كبيرا للغاية، وحققت 6 ميداليات متنوعة، ويأتي ذلك على سنوات عديدة، وتم تكريمي من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال".

وواصلت" النجاح لم يأتي من فراغ، والنجاحات تأتي بعد الصعوبات، وام إصابتي بفيروس كورونا مرتين، وكنت أتواجد لمدة 20 يوماً بالمنزل، وكنت أعود من جديد للتدريب من أجل المواصلة على النجاح".

وأردفت" المجتمع حاليا يتفهم وضع السيدات من ممارسة رفع الأثقال، كان ذلك في السابق يمتل أزمة ولكن حاليا الأمر به تفهم كبير، وحاليا هناك من يلعبوا كمال الأجسام وهو أصعب من رفع الأثقال، والسيدات يتواجدوا في مجالات عديدة حاليا ويقدموا النجاحات".

واختتمت" طموحاتي خلال الفترة القادمة، وأحلم بمواصلة النجاحات، والفوز بميدالية باريس 2024 وتكون مشاركتي للعام السابع على التوالي وهو رقم قياسي جديد".

الرئيس السيسى يكرم اليوم أبطال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بالاتحادية اليوم

يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وصرح بهذا الأمر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

هذا وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اللواء حسام علي بدر كبير الياوران برئاسة الجمهورية للتعزية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، وإبلاغ أسرة المشير خالص عزاء رئيس الجمهورية ومواساته.

بارالمبياد طوكيو 2020

هذا وقال الرئيس السيسي خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر تعى جيدا الخطر الذى يمثله التدهور البيئى على كافة مناحى الحياة.. وعلى مستقبل الأجيال القادمة، بل وعلى وجودها خاصة تغير المناخ، الذى باتت آثاره السلبية واضحة للعيان فلقد شهدنا على مدار الفترة الماضية.. العديد من الظواهر المناخية القاسية فى كثير من دول العالم من فيضانات وأمطار غزيرة.. إلى الارتفاعات غير المسبوقة فى درجات الحرارة وحرائق الغابات صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية.. باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات، لتحقيق الرفاهة لشعوبها.