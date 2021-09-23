/651629/تاريخ-مواجهات-برشلونة-ضد-قادش-قبل-مواجهة-اليوم

يدخل فريق برشلونة أمام فريق قادش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعادل برشلونة في المباراة الأخيرة في الدوري مع نادي غرناطة، وهو التعادل الثاني له من 4 مباريات خاضها في الليجا فاز في اثنتين منها، ليمتلك بذلك 8 نقاط.

أما نادي قادش فيمتلك 5 نقاط، وذلك بعد أن خاض 5 مباريات في الدوري فاز في واحدة وتعادل في اثنتين.

والتقى فريق برشلونة مع قادش في 4 مباريات؛ فاز "البلوجرانا" في مواجهتين، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة واحدة واحدة فقط من قادش.

وتعادل برشلونة أمام قادش بهدف لكل فريق، في آخر مباراة جمعت الفريقين، والتي كانت في الدور الثاني من الدوري الإسباني، لموسم 2020- 2021.

تشكيل برشلونة المتوقع

مارك أندريه تير شتيجن سيرجينيو ديست - إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيليبي كوتينيو.

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد.

قائمة برشلونة

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة علي غياب جوردي ألبا وبيدري، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بايرن ميونخ بالجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة 21 لاعباً هم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليمونت لينجليت، صامويل أومتيتي، أوسكار مينيجزا، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ممفيس ديباي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج.