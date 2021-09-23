لأول مرة..نيلي كريم مع زوجها هشام عاشور في برنامج «معكم»

/651630/لأول-مرةنيلي-كريم-مع-زوجها-هشام-عاشور-في-برنامج-معكم

تحل الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الإسكواش الأسبق هشام عاشور، في أول ظهور إعلامي لهما ضيفان لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة «CBC».

دوت الخليج يرصد ظهور نيللي كريم وهشام عاشور لأول مرة مع منى الشاذلي

أول ظهور إعلامي لنيللي كريم مع هشام عاشور

ومن المقرر أن تتحدث نيللي كريم وهشام عاشور، عن تفاصيل تعارفهما وارتباطهما خلال الحلقة، فضلا عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتهم الشخصية التي سيلعنوا عنها للمرة الأولى.

وتستضيق أيضا منى الشاذلي في الجزء الثاني من نفس الحلقة رامي عاشور للحديث عن علاقته بشقيقه هشام عاشور والعديد من التفاصيل الأخرى.

زواج نيللي كريم بهشام عاشور

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم بمدينة الساحل الشمالي بيوم 11 أغسطس، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

نيللي كريم تشكر الجمهور بعد زفافاها

وجهت الفنانة نيللي كريم في أول ظهور لها بعد عقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، اذ نشرت صورة لها مع زوجها هشام عاشور من عقد قرانهما خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلا: “أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف"