القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين في الجيزة

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام، واعترفوا بإرتكاب 11 واقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالجيزة

تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات مباحث الجيزة، بمشاركة الإدارة العامة، بضبط «شخصين لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما الدراجة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بارتكاب 11 واقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما «مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور» أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

وفي سياق أخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 45 يومًا في اتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت علاء حسانين، لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن حسن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

كشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.