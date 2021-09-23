/651632/أول-ظهور-لماجدة-الرومي-بعد-أزمتها-الصحية-بمهرجان-جرش

كشف عوض الرومي شقيق الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي صورة جمعتهما والتي تعد أول ظهور للفنانة بعد تعرضها للأزمة الصحية التي حلت بها مساء يوم الأربعاء أثناء حفلها بمهرجان للثقافة والفنون في دورته الـ34 بلبنان.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لماجدة الرومي بعد إغمائها على مسرح مهرجان جرش

أول ظهور لماجدة الرومي بعد إغمائها على مسرج مهرجان جرش

وشاركت ماجدة الرومي صورتها مع شقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لتنهال عليها تعليقات الجمهور بالترحيب والدعم والإشادات.

رسالة مؤثرة من ماجدة الرومي للجمهور

وجهت ماجدة الرومي رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية الأخيرة على مسرح مهرجان جرش، فنشرت صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “وهكذا عُدت إليكم، لتُعانق نبضات قلبي قلوبكم.. حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتتي، معكم يحلو مشواري، محبتي لكم طول العمر.. وشكري لأمنياتكم.. دمتم بخير وصحة وسلامة”.

سقوط ماجدة الرومي على مسرح مهرجان جرش

الجدير بالذكر أنه سقطت ماجدة الرومي على خشبة المسرح أنثاء تأديتها إحدى أغنياتها بتألق تام وذلك وسط حالة ذهول الجمهور الذي تجاوز الآلاف في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، اذ اختل توازنها نتيجية انخفاض ضغط الدم الأمر الذي انتفض له قلوب الجمهور لدقائق.

وكشفت مذيعة الحفل أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.

معلومات حول مهرجان جرش

مهرجان جرش يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، وتأسس عام 1981، ويقدم المهرجان عروض فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.