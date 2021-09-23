وزير النقل يتابع أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع «السخنة/مطروح»

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بتفقد المشروع فى المسافة من محطة برج العرب بالإسكندرية وحتى مدينة العلمين بطول 67 كم تقريبا حيث تابع الوزير الأعمال التمهيدية لإنشاء الجسر وأعمال تحويل المرافق المتعارضة مع المسار ووجه بإزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط الإسكندرية /مطروح، حيث يمر المسار موازى للخط ويقع فى حرم القطار الحالى وتقع عليها عدد من المحطات الهامة هى محطة برج العرب وهى أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية.

وتخدم هذه المحطة بموقعها الحإلى مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلى الدولى وهى محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط حيث أنها تتكون من 6 سكك.

وتوجه الوزير إلى موقع محطة الحمام وهى محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمإلى وتتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلى الدولى ثم بعد ذلك إلى محطة العلمين التى تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمإلى الغربى اضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين.

واطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمواقع سيدى عبدالرحمن والضبعة وفوكة وراس الحكمة وإلى مدينة مرس مطروح، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن وذلك لكى تخدم القاطنين او العاملين فى هذه المدن او المترددين عليها حيث يمثل مرور القطار السريع فى هذه المدن حافزا ايجابيا للاقبال على هذه المدن سواء للعمل فيها او السكن بها او انشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى ايدى عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

كما اطلع على الموقف التنفيذى للمحطات التى تخدم محافظة الإسكندرية مثل محطة الاسكندرية التى تقع بالقرب من منطقة النزهة بالقرب من طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ومحطة العامرية التى تخدم كل من مدينة العامرية وسيدى كرير، كينج ماريوت بالإضافة إلى قربها من طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ومحطة الاستاد الجديدة والتى تقع بالقرب من استاد الجيش ومنطقة ماريا الجارى تنفيذها فى محيط الاستاد. ثم تفقد الموقع المقترح لورشة العمرة الخفيفة بالقرب من مطار برج العرب وباقى قطاعات المشروع وحيث تم تحديد اماكن المحطات لتقوم بخدمة المناطق المحيطة بها مع مراعاة الخدمات المجاورة الحالية وسهولة الربط مع المحاور والطرق القريبة.

وأكد وزير النقل أن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات بالاضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع سيسترا الفرنسى.

ووجه بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التى يمر بها مسار القطار السريع وذلك للاخذ فى الاعتبار المشروعات الجارى تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث اى تعارض فى المشروعات الجارى والمخطط تنفيذها.

وأوضح أن السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح تبلغ 250 كم /ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة وأضاف أن المشروع يشمل على عدد 22 محطة منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 14 محطة إقليمية بطول حوإلى 660 كم مشيرا إلى أنه تم تثبيت اماكن المحطات واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتى مدينة برج العرب وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بصرف التعويضات للملاك الظاهرين.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة وذلك حتى يتم تسليم الأعمال إلى تحالف شركات سيمينز – اوراسكوم- المقاولون العرب، فى الوقت المحدد حيث تم توقيع العقد فى 1/9/2021 وللانتهاء من كافة الأعمال للمشروع وفقا للتوقيت المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر مشيرا إلى أن مشروع القطار السريع سيساهم فى تقليل الأزدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على إحتواء الزحف العمرانى مشيرا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وأشار إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم فى إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها كما أنه يساهم فى نقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها بصورة سريعة وآمنة.