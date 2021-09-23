صور.. محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لرصف وتطوير الطرق بكرداسة

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ طريق المنصورية بدءاً من منطقة كفر غطاطى، حتى شارع سعد زغلول، بطول كم بمركز ومدينة كرداسة، والذى يتم تطويره ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالى 2021 /2022.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال والمتابعه الدورية مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة لما للمحور المرورى من أهمية كبيرة.

وشدد محافظ الجيزة على إزالة كافه التعديات على الطريق العام لتحقيق الاستغلال الأمثل لأعمال التطوير والرصف وتوسعه مسار الطريق.

ووجه المحافظ مسئولى شركه الكهرباء بالتنسيق مع مركز كرداسة وسرعه نقل كافه الكابلات وغرف الكهرباء المتعارضه مع مسار التطوير مع توفير أماكن بديله لغرف الكهرباء لعدم التأثير على الخدمه المقدمة للمواطنين.

كما كلف المحافظ بإجراء تنسيق عام للجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بالتوازى مع أعمال التوسعه والتطوير مع إنشاء قواعد أعمدة الإنارة.

كما تفقد محافظ الجيزة الطريق الأبيض، والمقرر رصفه وتطويره بطول 4 كم بدءا من طريق المريوطية نطاق مركز ومدينة كرداسة، وحتى أرض اللواء بحى العجوزة، حيث أكد أحمد راشد ضرورة الالتزام بخط التنظيم لتحقيق الاستفادة من الطريق لما له من أهمية مرورية كبرى.

وشدد المحافظ على رئيس مركز كرداسة بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بطول الطريق الأبيض وإزاله تعديات المنشأت التجارية والمحال.

وشملت جوله المحافظ تفقد مصرف اللبينى، بنطاق كرداسة، موجها بإزاله أى تعديات، أو إشغالات بمحيطه، والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى برفع أى مخلفات والتطهير الدورى للمصرف.

رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسه نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وخالد عصر، رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومدير مديرية الموارد المائية والرى، ومدير مديرية الزراعة.