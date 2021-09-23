بمشاركة 12 دولة.. افتتاح الملتقى الدولى للطلاب الأفارقة بالجامعة اليابانية

جدة - نرمين السيد - حضر الملتقى الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، ونائبه للعلاقات الإقليمية والدولية، الدكتور سوزوكى ماساكى، والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، وعمداء الكليات.

وألقى الطالب الغانى جوشوا، رئيس اتحاد الطلاب الأجانب بالجامعة اليابانية، كلمة أكد فيها على أهمية الدور الذي تقدمة الجامعة فى دعم الطلاب الأفارقة بتخصيص منح كاملة لهم.

وأوضح جوشوا، أنه حصل على منحة لدراسة الماجستير بكلية الهندسة بعد أن تقدم للحصول عليها عبر موقع الجامعة واجتاز اختبارات القبول، قائلا: "أهم شيء توفره الجامعة هو أنها تجعلك تشعر انك فى بيتك حتى وأنت بعيد عن وطنك".

كانت الجامعة اليابانية المصرية خصصت 150 منحة للأشقاء فى إفريقيا بهدف إعداد الكوادر الإفريقية وصقل خبراتهم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى.

وتمول هذه المنح من قبل حكومتى "مصر واليابان"، إذ تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية، لدعم التنمية فى القارة السمراء.

تضمن برنامج الملتقى إجراء نقاش مفتوح بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فضلا عن إجراء جولة لزيارة مختلف قاعات المحاضرات والمعامل والمدينة الجامعية ومبنى الأنشطة الطلابية.