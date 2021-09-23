إعلان مواعيد التشغيل المبدئى لنفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى 

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن المواعيد تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء، وذلك بالتوازى مع تشغيل نفق الشهيد أحمد حمدى 1 (النفق الجنوبى/ القديم) لعبور المركبات القادمة فى الاتجاه المعاكس من (الغرب إلى الشرق) فى ذات الفترة، على أن يتم تحويل المركبات للعبور من خلال نفق الشهيد أحمد حمدى 1 فى الاتجاهين خلال الفترة من الرابعة مساء وحتى الثامنة صباحاً لليوم التالى.

وفى هذا الصدد، أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أنه من المقرر أن يعمل النفق الجديد (نفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى) بكامل طاقته على مدار الـ 24 ساعة فى القريب العاجل، فور انتهاء مرحلة التشغيل التجريبى واستيفاء الملاحظات المتعلقة بالتشغيل.

وأكد الفريق ربيع على أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء يعد إضافة جديدة لمحاور العبور المختلفة التى تربط سيناء بالوطن والتى حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها فى وقت قياسى لدفع جهود التنمية فى المنطقة من خلال سلسلة من الأنفاق والكبارى العائمة وشبكة طرق متطورة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن سلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة عززت من اختصار ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، حيث لا يتجاوز زمن عبور الأنفاق 10 دقائق، مؤكداً مراعاة تصميم الأنفاق لأعلى معايير السلامة والأمان العالمية من خلال أحدث أنظمة التشغيل والتحكم فى الأنفاق شاملة أنظمة التهوية والإضاءة والمراقبة بالكاميرات والتحكم فى المرور والاتصالات السلكية واللاسلكية ومكافحة الحريق الأوتوماتيكية.

وللاطمئنان على انتظام حركة عبور المركبات المختلفة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، المهندس أحمد حجازى مدير إدارة الأنفاق والكبارى بالهيئة لمتابعة تشغيل النفق والتعرف عن قرب على انطباعات المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم بمناسبة افتتاح النفق، حيث تتولى إدارة الأنفاق والكبارى بهيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة سلسلة الأنفاق أسفل قناة السويس من خلال فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين وأعمال إدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب.

جدير بالإشارة، أن نفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى، تم إنشائه بواسطة تحالف لشركتى كونكورد وبتروجيت تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتكون النفق من حارتين مروريتين بعرض 3.6 للحارة الواحدة وصافى ارتفاع 5.5 متر بعد إنشاء الطريق والتركيبات الكهروميكانيكية، ويبلغ الطول الإجمالى للنفق 4.250 متر، 3.250 حفر نفقى باستخدام ماكينة الحفر + 1.000 متر حفر مكشوف، فيما يبلغ أقصى عمق للنفق من السطح الأرضى 70 متر فى حين يبلغ أقصى عمق للنفق من سطح القناة 53 متر، وهو مزود بمخارج هروب للأفراد على طول النفق وبيارات طوارئ لدخول فرق الإنقاذ والحماية المدنية.