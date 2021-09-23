السفير السعودى بالقاهرة يقيم حفل استقبال فى يوم المملكة الوطنى

جدة - نرمين السيد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلى، حفل استقبال للمواطنين السعوديين المقيمين فى مصر، بمناسبة اليوم الوطنى الـ 91 للمملكة، بحضور الملحقين ومديرى المكاتب ومنسوبى السفارة.





وأعرب السفير نقلى، بحسب بيان صحفى للسفارة اليوم الخميس، عن الاعتزاز بالحاضر المشرق والنهضة التنموية الشاملة فى جميع مناحى الحياة تأسيسًا على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التى عدها خارطة طريق للعمل الاقتصادى والتنموى والاجتماعى.

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