الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون فى قطاع الفضاء

جدة - نرمين السيد - استقبلت وكالة الإمارات للفضاء، السفير شريف محمد فؤاد البديوى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، وذلك فى إطار تعميق التعاون الفضائى وتبادل المعارف والخبرات والتعرف على الإمكانيات، ومناقشة آخر المستجدات فى القطاع الفضائى بالبلدين الشقيقين.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن السفير المصرى التقى خلال الزيارة كبار المسؤولين فى الوكالة، وتم بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الفضائى، بما يصب فى صالح تسريع نمو القطاع والعلوم والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به.

كما تطرق اللقاء، الذى جرى بمقر وكالة الإمارات للفضاء فى أبوظبى، إلى آخر مستجدات أعمال المجموعة العربية للتعاون الفضائى، حيث كانت مصر ممثلة فى وكالة الفضاء المصرية قد انضمت إلى المجموعة عند تأسيسها عام 2019.

وتهدف المجموعة العربية للتعاون الفضائى، التى انطلقت بمبادرة من دولة الإمارات وتتخذ من أبوظبى مقرا لها، إلى تشجيع التعاون الفضائى العربى فى جميع الأنشطة ذات الأهداف المشتركة وتحقيق الانسجام فى الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية وتنسيق مواقف أعضاء المجموعة، من أجل تبنى رأى موحد فى المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالفضاء، وذلك فى حدود المهام والاختصاصات المنوطة بالمجموعة والعمل على تعاون فضائى عربى أوسع وأشمل فى مجال الفضاء.

يشار إلى أن الميثاق الأساسى للمجموعة العربية للتعاون الفضائى، والذى كان قد تم اعتماده خلال الاجتماع السادس لممثلى الدول الأعضاء فى المجموعة على هامش معرض دبى للطيران فى نوفمبر 2019 يهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات الفنية والتجارب والمعلومات بين الدول العربية المشاركة فيما يخص الفضاء وتشجيع التطوير والبحث العلمى والابتكار فى مجال الفضاء، من أجل تعزيز عملية بناء القدرات الفضائية لدى أعضاء المجموعة، والتنسيق من أجل تحقيق الانسجام فى السياسات والقوانين والإجراءات الفضائية، والسعى إلى توحيدها ما أمكن بالاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميا، وتشجيع ودعم التعاون فى مجال إنشاء وكالات للفضاء أو برامج فضائية فى الدول التى لا يوجد فيها مثل هذه الوكالات والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.