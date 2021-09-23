عاجل.. السيسى يكرم أبطال مصر البارالمبيين: قادرون على قهر الصعاب

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة فى طوكيو 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفنى محمود عبد الجواد والمدرب هانى على، ولاعبى رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفنى لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفنى للسيدات شعبان يحيى والمدير الفنى للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَى رفع الأثقال محمد صبحى وهانى محسن.

وأشاد الرئيس بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا وتعزيز مكانتها فى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصرى بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب فى بلوغ طموحاته.

كما أكد الرئيس أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجها بتكثيف الدعم الموجه لكافة الأبطال المصريين استعدادا لدورة الألعاب البارلمبية القادمة فى 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التى تُساهم فى حصول مصر على المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.

من جانبهم، أعرب الأبطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد فى مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين فى الألعاب البارلمبية لتحقيق الإنجازات فى مسيرتهم الرياضية.