التضامن: تنمية الأسرة تبدأ بالحد من الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، ووفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحدى عيادات مشروع "2 كفاية" التابعة لجمعية صلاح الدين، فى محافظة الفيوم، والتى قدمت درعًا تذكاريًا لوزيرة التضامن الاجتماعى تقديرا لجهودها.





والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، حيث استمعت إلى تجاربهم والدور الذى يقمن به فى توعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، خاصة أن المشروع يعمل على استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم عروسين جهاز زفافهما من قبل جمعية "العباد المخلصين" الخيرية بالمحافظة، مقدمة لهما التهانى بمناسبة قرب حفل زفافهما، ومتمنية لهما حياة سعيدة ومستقرة.

وقالت نيفين القباج، إن مشروع 2 كفاية، يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيطلق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الفترة المقبلة، حيث إن تنمية الأسرة تبدأ من الحد من الزيادة السكانية لكى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية للتنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مشروع 2 كفاية يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، حيث يستهدف 82,550 سيدة فى المحافظة، موجهة التحية للرائدات الاجتماعيات اللاتى يلعبن دورًا وطنيًا فى توعية السيدات بالقضايا المجتمعية المهمة وعلى رأسها تنظيم الاسرة وتعليم الاطفال.

واعتبرت القباج الرائدات الاجتماعيات "سفراء وزارة التضامن الاجتماعى" فى الميدان، ويقمن بدور فى غاية الأهمية لتوعية المواطنين، معلنة استعداد الوزارة للتوسع فى فتح المزيد من عيادات "2 كفاية" فى المحافظة.