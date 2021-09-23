تعيين 31 ألف شاب وفتاة بالقطاع الخاص فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الشريف، فى بيان، اليوم الخميس، إن الشباب المعينين يتوزعون بواقع 2.460 رجلا، و8.889 فتاة، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وأضاف المحافظ، أن مديرية القوى العاملة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوى الهمم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

بينما، أوضح المستشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إن المديرية تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوى الهمم، منوها أنه جرى تعيين 215 فردا من ذوى الهمم، بينهم 66 فتاة، منذ بداية العام الحالى وحتى شهر أغسطس الماضى.