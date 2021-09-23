البنك الدولي يصنف مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور...

صنف البنك الدولي مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية 2020 الذي يهدف إلى قياس مدى تطور الدول في أربعة مجالات رئيسة (الأنظمة الحكومية الرئيسة، وأداء الخدمات العامة، ومشاركة المواطنين، وممكنات الحكومة الرقمية) حققت مصر فيها كلها درجة مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمي، فيما يعكس التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية من خلال ضخ استثمارات كبيرة؛ بهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإطلاق منصة" مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية.

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