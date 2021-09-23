صورة في حب مصر.. بطل رفع الأثقال يحكي تفاصيل توقيع الرئيس السيسي على تيشيرت البطولة

كشف هانى عبد الهادى لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى عن كواليس توقيع الرئيس السيسى على التى شيرت الخاص به على هامش تكريم البعثة البارالمبية صباح اليوم بقصر الاتحاداية.

وقال هانى، إنه حرص خلال الذهاب إلى التكريم على أن يكون معه التيشيرت والقلم، قبل التكريم استأذن من أحد القادات المتواجدة برغبته فى توقيع الرئيس السيسى على التى شيرت، وبالفعل بعد التقاط الصورة الجماعية، قال الرئيس "حد عاوز حاجة أو ليه طلب، فقلت له أنى أرغب فى توقيعه على التى شيرت، فما كان من الرئيس إلا أن قال أنا هاجى لك، وبالفعل جاء إليً، ووقع على التى شيرت".

وأَضاف اللاعب أن مقابلة الرئيس كانت حلم له منذ عام 2016، لأنه يحبه على المستوى الشخصى، وسعيد بتكريمه لى، قائلا "فخور أنه وقع لى على التى شيرت لأنى بحبه جدا وسعيد بمقابلته جدا".

وكتب الرئيس على التى شيرت للاعب: "خالص شكرى وتقديرى، مع التوقيع وكتابة تاريخ اليوم".

كان هانى عبد الهادى قد حقق الميدالية البرونزية فى منافسات رفع الأثقال بدورة طوكيو.