"نستمد منكم الطاقة".. أسطورة رفع الأثقال تكشف رسالة الرئيس السيسي خلال تكريم أبطال البارالمبية

قالت فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى، والحاصلة على فضية بارالمبياد طوكيو، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بإنجازاتهم خلال التكريم، الذى أقيم صباح اليوم.
وقالت أسطورة الأثقال، إن الرئيس خلال التكريم قال لهم: نستمد منكم الطاقة ونريد أن نرى مزيد من الإنجازات وإن شاء الله نشوف إنجازات أكتر المرة الجاية".
وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.
وحصلت مصر على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات و برونزيتين عن طريق، فاطمة عمر و شريف عثمان و محمود صبرى رحاب رضوان و محمد صبحى و هانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو.
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