لصوص السيارات في قبضة مباحث القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص في إرتكاب وقائع سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين

تعود تفاصيل واقعة السرقة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تحت اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال تواجدها أمام العقار سكنها.

القبض على مرتكبي واقعة السرقة

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، أمكن التواصل إليهم وهما، «شخصين لأحدهما معلومات جنائية»

بعد تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطبنجة صوت ودراجة بخارية «بدون لوحات معدنية» .

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما أمام رجال المباحث، إعترفا بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع "سمكرى سيارات" تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وإستبدال أجزاء رقمى الشاسية والموتور المُثبتة على سيارات حوادث وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها بقصد إعادة بيعها وأقرا بقيامهم بإرتكاب واقعتى سرقة سيارة بينهما المُبلغ بسرقتها.

ضبط المتهم الثالث داخل الورشة عمله

تم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث داخل الورشة عمله بمنطقة الوراق بالجيزة، وعُثر بداخلها على السيارة المستولى عليها مُثبت بها رقمى شاسية وموتور خاصين بسيارة متهالكة ناتجة عن حادث من ذات الماركة واللونوكما عُثر على سيارة أخرى كاملة الأجزاء وكذلك سيارة مقطعة الأجزاء بالكامل.

بمواجهة الأخير أيد ما سبق وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهمهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.