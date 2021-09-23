كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على «فيسبوك» لمشاجرة بحلوان

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشاجرة حلوان

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو عبر التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، بشأن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان .

بالفحص أتضح أن الواقعة قديمة تعود لعام 2019 بين عائلتين، وتم تصالحهما في نفس التوقيت.

تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو

بالفحص من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وأتضح أنه أحد أطرف المشاجرة ينتمى لإحدى العائلتين- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، أمكن ضبطه.

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال مباحث القاهرة عن المشاجرة، اعترف بإعادة نشر الفيديو للعمل على ضبط أطراف الواقعة من العائلة الأخرى لتصالح عائلته معهم دون رغبته فى ذلك ، وأعترف بقيامه بغلق الصفحة عقب نشر المقطع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر اليوم تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم من القبض على شاب اغتصب خطيبته بعد تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير في منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة حلوان المقدم أحمد فرج، بلاغا من والد فتاة تدعي "ن"، 18 سنة، مقيمة بدائرة القسم مفاده اكتشافه حمل ابنته وبسؤالها أخبرته أن خطيبها "ع.م"، 25 سنة، اعتدي عليها جنسيا.

القبض على المتهم

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم الذى اعترف أمام رجال المباحث، بوضع أقراص مخدرة لخطيبته داخل عصير وتخديرها، خلال قيامها بزيارته في وجود والدته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتم احالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.